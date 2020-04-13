Altında yükseliş sürecek mi? Çeyrek 600 lirayı geçti

1 YILDA % 33 YÜKSELDİ

Küresel merkez bankalarının da alımlarının eklenmesiyle altının ons fiyatı bin 700 dolarla 8 yılın zirvesine çıktı. Altının ons fiyatı 19 Mart'tan bu yana yüzde 15, son 1 yılda ise yüzde 33 yükseldi.

İBRE HALA YUKARI

Küresel bazda değer kazanan altın, iç piyasada dolardaki yükselişin de etkisiyle rekor kırıyor. Altının gram fiyatı 370 liraya çıkarken, çeyrek altın 605 lirayı da aştı.

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Yatırımcıların en çok merak ettiği soru, bu yükselişin devam edip etmeyeceği... Küresel salgın dolayısıyla belirsizin arttığı bu dönemde, analistler olası senaryoları sizin için masaya yatırdı. Analistlerin ortak görüşü, küresel belirsizliklerin etkisiyle altında da yükselişin devam edeceği yönünde.

CEM TÖZGE/Ata Yatırım Direktörü:

Ons altın beklediğimiz gibi 1700 dolara kadar yükselirken parasal genişleme adımlarıyla daha fazla yükseliş potansiyeli barındırıyor. Bununla birlikte aşağı yönde düzeltmeler zaman zaman görebiliriz. 1700 doların aşılmasıyla birlikte 1750 dolara doğru bir yükseliş görebiliriz. Ama 1700 ün kırılmasını hemen beklemiyorum. Belli bir süre 1600 – 1700 bandında dalgalanmalar görebiliriz.

GİZMEN NALBANTLI/Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı:

Hem dolar hem de ons altındaki yükseliş ile birlikte gram altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Gram altında 370-373 TL bölgesinden bir düzeltme gelebilir. İlk etapta 362 seviyesi önemli. Bu seviye kırılmadığı sürece bir sonraki yukarı harekette 400-410 bölgesinin görülebileceğini düşünüyorum. Ons ve dolarda sert bir düzeltme ihtimalinde ise 330-350 bölgesinin alım için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum. Kısaca görüşüm 400-410 bölgesinin görülmesi yönünde.

ENVER ERKAN/Tera Yatırım Ekonomist:

Yatırımcılar yeni koronavirüs vakalarını ve küresel ekonomilere bakış açısını değerlendiriyorlar. İspanya, İtalya ve Fransa gibi ağır darbe ülkelerde vaka artış eğrisi yataya dönüyor ve Avrupa hükümetleri karantinaları güvenli bir şekilde azaltmanın yollarını arıyorlar. Benzeri görülmemiş boyutta mali teşvikler, negatif faizli bonolar ve uzun süre düşük kalacak olan faiz oranları riskten güvenliğe kaçışı daha cazip hale getirmeye devam edecektir. Bu durumun altın üzerindeki destekleyici etkisini görüyoruz. Altının 1670 USD trend desteği üzerinde yukarı gitme eğilimini sürdürmesini bekleriz.