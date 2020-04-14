Son dakika... Özel bankalara bir çağrı daha! "Dayanışmaya destek olun"

Son dakika haberi... Kamu bankaları imkanlarını seferber ederken, özel bankaların sessiz kaldığını belirten Çelikus, "Bu zorlu süreçte özel bankaların esnafımıza ve KOBİ'lerimize can suyu olmaları gerekirken olumlu adım atmamaları, vatandaşın belini bükeceği gibi bankalara olan güveni de azaltacaktır. Özel bankalar zor günde esnafın yanında olmazsa yarın parasını satacak esnaf da bulamayacak, akabinde bundan dolayı kendileri de zarar göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

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Salgından ekonomik açıdan en çok etkilenen kesimlerin başında esnaf ve KOBİ'lerin geldiğini vurgulayan Çelikus, şu değerlendirmede bulundu:

"ESDER olarak, bu zorlu süreçte Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başta olmak üzere kamu bankaları tüm sektörleri desteklemek için imkanlarını seferber ederken, özel bankalardan da esnafımızın mağduriyetinin ikiye katlanmaması için adım atmalarını bekliyoruz. Özel bankaların esnaf, sanatkarlar ve KOBİ'lere uzak durması piyasalarda domino etkisi yapacaktır. Aynı zamanda birer tüketici de olan KOBİ'lerin göreceği zarar, özel bankaların ait oldukları holdingleri de etkileyecektir. Arz-talep dengesi altüst olursa herkes ve en başta ülke zarar görecektir. Gün yardımlaşma, dayanışma günüdür, esnaf vefayı da vefasızlığı da unutmaz."

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