Özel bankalardan ses yok! Vatandaşa neden destek olmuyorlar?

Türkiye corona virüse karşı tek yürek olurken, özel bankalar vatandaşa ve iş dünyasına destek noktasında sessiz kalıyor. Özellikle BDDK bankalara kredi kanallarını açık tutun çağrısında bulunurken, özel bankaların bu tutumu tüm kesimlerden tepki topluyor.

Son dakika: Özel bankalar neden vatandaşlara destek olmuyor? | Video

VATANDAŞIN TERCİHİ DEĞİŞECEK!

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. Tuna, "Böylesine zor bir dönemde çalıştığı bankanın yanında olmamış olması önümüzdeki dönemde bence bu konudaki tercihleri de değiştirecektir" diye konuştu.

BAKAN ALBAYRAK: TİTİZLİKLE ÜZERİNE GİDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bugün Twitter'daki video mesajında özel bankalara uyarıda bulundu. Albayrak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmayı geçtik, mevduatını bozduran kredisini yapılandarmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edilebilir değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğiz. Bu dönemde kimin özel bankaların avukatlığına soyunduğuna da görmenizi istiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan da "Maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi imtihan ermiyor. Üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz. " demişti.

800 milyarın üzerine yatıyorlar!