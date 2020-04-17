Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması: Büyük başarı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mart ayına ait ihracat verilerini değerlendirdi. Bakan Pekcan yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında yüzde 4 artış olduğunu ifade ederken, düşüşün mart ayında başladığını ifade etti.

Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı

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