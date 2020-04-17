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: Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması: Büyük başarı...

haberi... Ticaret Bakanı , coronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu dönemin ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı" dedi. Aynı dönemde Çin'in ekonomisi coronavirüs nedeniyle 6.8'lik bir küçülme yaşamıştı.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 12:37 ABONE OL
Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması: Büyük başarı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mart ayına ait ihracat verilerini değerlendirdi. Bakan Pekcan yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında yüzde 4 artış olduğunu ifade ederken, düşüşün mart ayında başladığını ifade etti.

Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı

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Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması: Büyük başarı...
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