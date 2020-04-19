BOREL’e iki günde 28 bin sipariş verildi

KOVID-19 ile mücadele kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 15 Nisan'da kamuoyuna tanıttığı ve bir gün sonra satışa çıkarılan borlu el dezenfektanı BOREL vatandaştan tam not aldı. Yoğun ilgi gören BOREL, vatandaşların evden çıkmadan daha rahat ve güvenle ulaşabilmeleri için ePttAVM kanalı üzerinden de satışa sunuldu. PTT iştiraki olan ePttAVM'nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, BOREL'e iki günde 28 bin sipariş aldıklarını belirterek, "100 ml'lik BOREL, Enerji Bakanlığı'nın önerdiği satış fiyatı olan 7.45 TL'ye çıktı. Şu an için maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak" dedi.Çevikoğlu, kamu iştiraki olan Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Çaykur gibi işletmelere ait gıda ürünlerini de platformları üzerinden sunduklarını belirterek, "Vatandaşımızın ne gıda ne de hijyen ürünleri noktasında hiçbir endişesi olmasın. Stoklarımızda hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.