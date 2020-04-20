Sanal ticaret ordusu

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salgınından etkilenen ihracattaki düşüşü önlemek için her gün yeni adımlar atılıyor. Önce sınır kapılarında 'temassız ihracat' yapılmaya başlandı. THY kargo uçakları havalandı. Daha sonra Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik tren yola çıktı. Şimdi ise sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleriyle virüsten daha az etkilenen bölgelere ticaret ordusu sefere başlıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracattaki kayıpların telafi edilmesi için pandemiden çıkma işaretleri gösteren Asya ülkelerine ağırlık vermeye başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de Güney Kore, Singapur, Endonezya, Malezya gibi ülkelere ağırlık verecek. Bu çerçevede, Güney Kore ile ev mutfak eşyaları ve tamamlayıcı sektörlerde sanal ticaret uygulaması başladı.TİM Başkanı İsmail Gülle, hava kargo filosunun artırılması ve temassız ihracat için gümrük kapılarının sayısının artırılması konusunda çalışıldığını söyledi. Gülle, "Şu ana kadar gümrük kapılarında kısmi olarak birtakım aksamalar yaşansa da ihracatımız oralardan da akmaya devam etti. Deniz yolunda sorunumuz yok. Hava kargoyu ise tam kapasite gönderiyoruz" diye konuştu.Tiaksamaması için fuarcılık sektörü de yeni çözümler üretiyor. Yılda 50'nin üzerinde fuar organizasyonu gerçekleştiren CNR Holding, sanal fuarcılık sistemini devreye sokacak. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Ülkemize döviz getiren ve büyümeye katkı veren ihracatçılarımızla el ele vererek düzenleyeceğimiz sanal fuarlarla ihracata ve ihracatçıya olan desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.2019'Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimyacılar da yeni pazarlara yöneldi. İKMİB Başkanı Adil Pelister, "Bu süreçte demiryolu, hava kargo taşımacılığı ve denizyolu daha fazla öne çıkıyor. Karayolu taşımacılığında ise tampon bölge oluşturularak temassız ticaret yapılıyor. Toplam kimya ihracatı içerisindeki AB'nin payında sadece yüzde 1'lik bir gerileme görüyoruz. Uzakdoğu, Çin ve Latin Amerika pazarlarına giriş çalışmalarımız başladı. Mayıs başında boya sektörümüze yönelik Latin Amerika sanal ticaret heyetini yapacağız" dedi.İhracatınyüzde 50'si AB ülkelerine yapılıyor. Ancak koronavirüs sonrasında birçok ülkede resesyon sinyalleri başladığı için dış ticarette de azalma bekleniyor. Türk ihracatçısı AB pazarındaki düşüşü alternatif pazarlarla gidermeye çalışacak.