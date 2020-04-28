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haberi: Ekonominin zirvesi toplandı! Bakan Albayrak'tan açıklama

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı 'ın başkanlığında yapılan 15. ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı. Bakan Berat Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Ekonominin zirvesi toplandı! Bakan Albayrak'tan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" açıklamasında bulundu.

COVİD-19 SONRASI İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİMİZ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİN ESKİ SEYRİNE GERİ DÖNÜŞÜ...

Albayrak, "Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz. Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı" dedi.

Ekonomi zirvesi toplanıyor

piyasalar
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Son dakika haberi: Ekonominin zirvesi toplandı! Bakan Albayrak'tan açıklama
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