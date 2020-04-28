Son dakika: Bakan Albayrak'tan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı. Bakan Berat Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" açıklamasında bulundu.