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Virüs 'nın dev bankalarını vurdu

Aralarında Deutsche, BNP Paribas, UBS, , RBS, CRedit Suisse'nin de olduğu ’nın 25 büyük bankasını koronavirüs vurdu. Bankalar 2008 krizini adeta mumla arıyor. Çünkü, küresel finans krizi dönemindeki şokun daha büyüğü ile karşı karşıyalar. 2009 yılındaki bilançodaki şüpheli alacaklar oranı üç katına çıkmış durumda...

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:27 ABONE OL
Virüs Avrupa'nın dev bankalarını vurdu

Bankaların mevcut sermaye yapılarının bu şoku atlatıp atlatamayacağı da merak konusu. 25 büyük bankanın şüpheli alacaklarının oranı yüzde 14.3'ü buldu. Bu oran ortalamanın yüzde 4 üzerinde. Bu yılki artış oranı ise yüzde 10. Bankaların 2020 karlarının da bu nedenle yüzde 10 civarında daha düşük olması bekleniyor.

PİYASA DEĞERLERİ % 41 ERİDİ

Avrupa'nın 25 büyük bankasının şu ana kadar piyasa değerinde yüzde 41'lik bir erime oldu. Bankaların yeni bir sermaye artırımına gitme ihtimali hatta kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

HÜKÜMETLER 'KREDİ VERİN' DİYOR

Avrupa'daki hükümetler ülkelerindeki bankalara baskı yapıyor. Büyük müşteriler kredi line'larını düşürürken hükümetler de küçük şirketler ve halka daha fazla kredi verilmesini istiyor.

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Virüs Avrupa'nın dev bankalarını vurdu
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