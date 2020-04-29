SON DAKİKA! Bakan Albayrak: Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Dijital Tarım Pazarı' tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak fırsatçılara değinerek, "Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gıda fırsatçıları ile ilgili flaş açıklama | Video

ÇOK DAHA SERT VE NET TEDBİRLER ALACAĞIZ

Bakan Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." mesajını verdi.

DİTAP NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de (TOBB) desteklediği Dijital Tarım Pazarı ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Tarımsal arz ve talebin "dijital pazaryeri" yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacak. www.ditap.gov.tr adresi üzerinden DİTAP'ı kullanan tarım sektörü paydaşları bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanabilecek.