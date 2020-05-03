Yazlık ve çadıra talep katlandı

Dünyada bütün alışkanlıklara yeni şekil veren kovid-19 tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor. Tatilci özellikle bu yıl kalabalık tatillerden ziyade daha butik ve az kişiyle birlikte tatil yapabileceği alternatiflere yönelmeye başladı. Oteller bu yaz için her ne kadar sosyal mesafeli tatil hazırlığı yapsa da yerli turist yönünü yazlık evler ve kamplara çevirdi. Acenteler, geçen yıl 5 milyon kişinin tatil yaptığı yazlık ev, pansiyon, apart ve villalara talebin katlandığını belirterek bu durumun fiyatları yüzde 50 artıracağını aktarıyor. Sektör temsilcileri yasak nedeniyle henüz rezervasyon yapamadıklarını ancak özellikle temmuz ve ağustos ayının yoğun geçeceğini, rezervasyonların ekim ayına kadar uzayacağını belirtiyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyesi ve Villaapart.com'un Genel Müdürü Yeliz Patıroğlu, apartlardan villalara kadar bütün yazlıklara yüksek bir talebin oluştuğunu belirterek, "İnsanlar başkalarıyla temas etmeden, ailesiyle birlikte rahat bir tatil yapmak istiyor. O nedenle çok ciddi bir arama var" dedi.Yazlık tatilinde Fethiye, Bodrum ve Kaş'ın ilk üçte yer aldığını aktaran Patıroğlu, "Apartların günlük kiraları 200 TL'den başlıyor. Villalarda ise fiyatlar konumu, havuzu vs'ye göre değişiklik gösteriyor" diye konuştu. Tatil Villacınız Turizmin sahibi Hüseyin Gencer de, bu yıl yazlık villaların kiralarının günlük ortalama 1.000 TL'den başlayıp 10 bin TL'ye kadar çıktığını söyledi. Acentelerin portföyündeki ev ve villaları pandemi nedeniyle ekstra sterilize edeceğini belirten Gencer, evlerde ozon makineleriyle temizlik yapıldığına dikkat çekti. Yazlığa paralel talebin arttığı bir diğer alan da kamp turizmi oldu. Kamp alanı kiralamaları günlük 100 TL'den başlarken, kamp alanlarına da yüksek bir talebin oluşacağı vurgulanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı olarak Emre Ekmekçi, kamp turizminin çadır ve karavan ekipmanı satışlarını artırdığını belirtti. Ekmekçi, "Çadır, uyku tulumu, katlanır sandalye gibi kamp ekipmanlarında geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 30 arttı. Ancak bu ürünlere yönelik aramalar iki katından fazla artış gösterdi. Turiste tatil izninin verilmesiyle birlikte satışlar ikiye katlar" ifadelerini kullandı.