Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması: Ülkemize giriş işlemleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." dedi.

Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "#Koronavirüs sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz. Bu sabah itibarıyla bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" dedi.