Son dakika: EPDK Başkanı'ndan doğal gaz faturası açıklaması

Son dakika haberi: İstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Son dakika: İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması! Vatandaşın şikayeti üzerine EPDK harekete geçti | Video

FAZLA ALINAN TUTARLAR MÜŞTERİYE İADE EDİLECEK

Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek. Bize vatandaşlardan yoğun bir şekilde şikayet geldi. Faturaları inceleyince bir takım bulgular elde ettik. 25 ile 35 gün arasında okunması gereken faturaların 55 günde okunduğunu gördük. Burada vatandaşların bir mağduriyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili soruşturma başlattık.

İGDAŞ mağduru vatandaşlar iade istiyor! Fahiş faturalara tepki yağıyor... | Video