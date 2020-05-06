SON DAKİKA HABERİ! İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması

Son dakika haberi... EPDK'dan İGDAŞ'a fatura soruşturması geldi. EPDK Başkanı İGDAŞ'ın mevzuata aykırı fatura düzenlediğini açıkladı. Yılmaz, "Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız." dedi.

ABONELER ŞİKAYET ETMİŞTİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız" dedi.

Elektrik ve doğal gaz sayaçlarının yapılan işin terazisi olduğunu; vatandaşların, sayaçların doğruluğu ve okuma işlemlerinin güvenilirliği konusunda asla tereddüde düşürülmemesi gerektiğini hatırlatan EPDK Başkanı: "Sayaçların okunma süreleri belli… Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak… Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur ederseniz elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız. Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

MÜSAADE ETMEYİZ

Doğal gaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık. Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz. Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil… İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

KURUMUMUZUN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN BİZE BAŞVURUN

Başka illerden de yüksek doğal gaz faturalarıyla ilgili tüketici şikayetlerinin EPDK'ya gelmeye başladığını belirten Yılmaz şunları söyledi: "Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin… Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla ilgili şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız."