Son dakika: EPDK'dan İGDAŞ'a: Faturaları iptal edin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; İGDAŞ'ın mevzuata aykırı olarak kestiği faturalarla ilgili harekete geçti. İGDAŞ'ın faturalarına inceleme başlatan EPDK, tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iştiraklerinden İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (İGDAŞ) faturalandırmayı geciktirdiği bildirildi.

İGDAŞ görevlilerinin doğalgaz sayaçlarını 25 veya 35 gün içinde okuma yapması gerekirken, bu ay 45, 50 hatta 75 gün sonra sayaçların okunduğu tespit edildi.

Doğalgaz dağıtım şirketinin faturalandırmayı +/- 5 gün olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde yapma hakkına sahip olduğu bildirildi. Bu ay İstanbul'da düzenlenen doğalgaz faturalarında 45, 50 hatta 75 gün sonra sayaçların okunduğu görüldü.

EPDK'DAN İGDAŞ'A FATURA SORUŞTURMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul'da abonelerin şikayetleri üzerine doğal gaz faturalarının incelendiğini belirterek, "Mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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