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Son dakika | Ceylanpınar sulama projesi açılıyor! 'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... ve , " Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. , "Haziran'da 131 milyon TL besi ödemesi yapılacak" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:53 Son Güncelleme: 22.5.2020 13:59 ABONE OL
Son dakika | Ceylanpınar sulama projesi açılıyor! Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

131 MİLYON TL'LİK BESİ DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz." dedi.

Pakdemirli ayrıca, "Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış töreninde konuştu | Video

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Son dakika | Ceylanpınar sulama projesi açılıyor! Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
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