Yeni paketler geliyor

TRT Haber'e özel röportaj veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgıyla başlayan sürecin 1929 Buhranı'ndan daha büyük olduğunu belirterek, "Hollywood filmlerinde dahi tecrübe etmediğimiz bir şey yaşadık. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Türkiye tam normalleşme sürecine girmişken bu salgın yaşandı. Derinliğini bilmediğimiz bir suyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkilenecek şekilde çok önemli paketler hazırladık. Bugün İstikrar Kalkanı Paketi'nin miktarı 260 milyar TL'yi buldu. Bunu çarpan etkisiyle değerlendirdiğimizde 600 milyar lirayı geçti. 260 milyar lira etkisiyle Gayri Safi Mili Hasıla'nın yüzde 5'i, çarpan etkisiyle bakınca yüzde 10-11'i oranında önemli bir paket" dedi.Hazirandan itibaren normalleşmenin yavaş yavaş başlayacağını belirten Albayrak, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma refleksiyle hareket ettik. Dünyaya kıyasla büyümede ve işsizlikte Türkiye pozitif ayrışan bir ülke olacak. Birinci çeyrek büyüme rakamı pozitif, ikinci çeyrekte daha az etkilenmiş olacağız. Yılın kalan yarısında pozitif ayrışacağız. Bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız. Yüzde 5 ve üzeri büyüme hedefini revize etsek de birçok kuruluşun söylediği gibi yüzde 5-10 daralmalar yaşanmayacak. Krizden dolayı 'Türkiye daralacak' diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız. Bu kriz olmasa yüzde 5'i tutturacaktık."Kendisini eleştirmek için 'damat' sıfatını kullananlara da seslenen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu ifadeyle beni aşağıladıklarını sanıyorlar ama ben hayatta şu 2 şeyden gurur duyuyorum. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi ise Recep Tayyip Erdoğan'ın damatı olmaktır. Birincisi her türlü fedakarlıkla çocuklarını okutan bir baba... İkincisi de Türk-İslam tarihinin en önemli lideri... Benimkisi bir dava ve gönül ilişkisi... Ölümüne bir ilişki... Böyle bir ilişkide damat olmak benim için şereftir."Türkiye'nin 6-7 yıldır hem siyasette hem dış politikada hem de ekonomide tam bağımsızlık mücadelesi verdiğine işaret eden Bakan Albayrak, "Biz milli bir ekonomi kurguluyoruz. Bundan önce uyuşturulup alıştırılmış gibi üretmeden ithalat yapılıyordu. Biz 'üretim, üretim, üretim' dedik. Bunun için prangaları atmak gerekir. Faiz-kur denkleminde Türkiye uzun yıllar bağımsız olamadı. Manipülatif saldırılara maruz kaldı. Biz yeni bir paradigma kurguladık. Son bir yıldır Türkiye'de kimse dövizle borçlanmıyor. 'İthalat zorlaşacak' dediğimizde birileri üzüldü. Onlara göre, 2018'den bu yana Türkiye IMF'ye gidiyor, anahtarı teslim ediyor. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak. Hamaset yapmıyoruz ama ahmak da olmayacağız" dedi.CHP'li Faik Öztrak'ı da isim vermeden eleştiren Bakan Albayrak, "Ben 1942'de doğmuş, kıt kanaat geçinmiş, 12 Eylül'de kitap yazdığı için hapis yatmış, çocuklarını okutmak için iki Osmanlıca eserini satmış bir babanın oğluyum. Ben sosyete olacağım. Yedi ceddi bütün akrabaları bakanlıklardan devletin bütün imkanlarını kullananlar olmayacak öyle mi? Siyasetin çukur seviyesine inmeyi zul addediyorum. Biz Allah'tan başka hiç kimseye minnet etmeyeceğiz, kul bilmese de halik bilir" dedi. Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı dönemine atıf yapan Bakan Albayrak, "IMF'nin hazinecisi... Hazine Müsteşarlığı dönemde 2000'de Türkiye yüzde 12 faizden 30 milyar dolar borçlandı. Bugün dövizle borçlanma faizi yüzde 2'lerde... Kim tefeci? Biz hala onların borçlarını ödüyoruz. Belki Hacı Ahmet Hamdi'nin torunu bu makama geldiği için zorlarına gidiyordur. Siyaset kirli bir iş... Ben bilemiyorum" diye konuştu.Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla yeniden açıldığını hatırlatan Bakan Albayrak, "Gençler Türkiye'nin gerçek tarihini dokunarak yaşayacaklar. Tüm vatandaşların ömrü hayatında bir kez de olsa orayı ziyaret etmesi gerekir" dedi. Türkiye'nin 1960'lardan bu yana önemli bir paradigma yaşadığını ancak CHP'nin bu dönemde hep iki şey söylediğini hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: "O tarihten sonra hiçbir zaman tek başına iktidara gelemediler'...2018'dekikur saldırısından sonra finansal güvenlik anlamında swap adımları atıldığını anlatan Albayrak,"Türkiye ilk defa finansal güvenlik için tedbirler alıyor. Kura, faize küresel tehdit unsuru oluşacak finansal delikleri kapatıyoruz. Berat Albayrak'ın ne yaptığı ileride anlaşılacak" dedi. Albayrak, swap konusunda ise G20 ülkeleri ve dış ticaret açığı verilen ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları görüşmeleri yapıldığını anlattı.Türkiye'nin 7 yıldır birçok saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz. Salgında vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi. Biz güçlü bir sosyal devlet örneği ortaya koyduk" diye konuştu.Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinde belirli noktalarda sınamalardan geçmek durumunda olduğunu söyleyen Albayrak, "Bin yıldır bu topraklara gelen ceddimiz bundan taviz vermemiş. Ben şahidim ki, bu ülkenin başında bu lider olduğu müddetçe buradan taviz vermeyecektir. Biz de ölümüne mücadele edeceğiz. Yakın gelecekte, birkaç yıl içinde dünya ve Türkiye başka yerde olacak" dedi.