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yeni kredi destek paketini devreye almıştı! Özel bankalara flaş çağrı

corona virüs sürecinde vatandaşa ve iş dünyasına verdiği desteği normalleşme döneminde de sürdürmeye devam ediyor. Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketi açıklandı. ATO Başkanı Baran, "Kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketleri yerli üretimi canlandırmak için önemli. Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.6.2020 14:32 Son Güncelleme: 1.6.2020 14:34 ABONE OL
Kamu bankaları yeni kredi destek paketini devreye almıştı! Özel bankalara flaş çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketlerinin yerli üretimi canlandırmak açısından önemine dikkati çekerek, "Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." çağrısında bulundu.

Baran, yazılı açıklamasında, kamu bankalarının yeni normale geçiş sürecini desteklemek için açıkladığı kredi paketlerine dair görüşlerini paylaştı.

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ÖZEL SEKTÖR BANKALARI DA AYNI DOĞRULTUDA PİYASALARI DESTEKLEMELİ

Üç kamu bankasının normalleşme sürecinde ekonominin hızla toparlanması için ellerini taşın altına koyduklarına işaret eden Baran, "Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış ticarette daralma beklendiğini belirterek, bu süreçte ekonomileri ayakta tutmanın en temel yolunun iç tüketimden geçtiğini kaydetti.

Hükümetin yerli üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Marttan bu yana ülke olarak asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteriyoruz. Yeni normalleşmeye geçilmesiyle üretimi, istihdamı, tüketimi desteklemek zorundayız. İşletmelerimizi ayakta tutabilmek, istihdamı artırabilmek için yeni normal kurallarına uyarak, sosyal mesafe, maske ve hijyeni dikkate alarak ekonomik ve sosyal aktivitelerimizi sürdürmeliyiz. Kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketleri yerli üretimi canlandırmak için önemli. Kamu bankaları attıkları bu adımla salgının etkilerinin bertaraf edilmesini hızlandıracak. Bütün vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanarak ekonomimize katkı sağlamaya davet ediyorum."

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Kamu bankaları yeni kredi destek paketini devreye almıştı! Özel bankalara flaş çağrı
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