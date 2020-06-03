Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İki gümrük kapısı açılıyor...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Pekcan, normalleşme sonrası atılacak adımlardan bahsederken, "Habur ve Gürbulak kapıları açılıyor." dedi.

BAKAN PEKCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hazirandan sonra ekonomide ciddi toparlanma olacak. Dünya ekonomisi geleceğini göremiyor. IMF'ye göre dünya ticareti yüzde 11 küçülecek. Rakamlar çok büyük, artı aralıkları çok büyük, öngörü yok. Uluslararası kuruluşlar da bunu öngöremiyor. Biz, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında ayrıştığımız gibi diğer alanlarda da ayrışmaya devam edeceğiz.

"DİJİTALLEŞMENİN FAYDALARINI GÖRDÜK"

Ben dijitalleşmeye ve iş dünyasıyla iş birliğine çok önem vermiştim. Bunun faydalarını bu süreçte gördük biz. Mesela dijitalleşme ile insanlarımız gümrüğe gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabildiler.

"OYUN YAZILIMI YAPAN 50 FİRMADAN 40'INI DESTEKLİYORUZ"

Şu anda 50 firma var, oyun yazılımı yapan. Bunların 40'ı Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, istihdam desteği veriyoruz.

SWAP HAMLELERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Dengeli ticaret için yerel paraların kullanılması öncelikli olmalı. Yerel paralarla ticaret daha ön plana geçecek. Hem muhattaplarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz, hem iş insanlarımızla görüşüyoruz. Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek, iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım.

Bu süreçleri takip ediyoruz. Mevcut swap anlaşmalarının daha da aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız var. 2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret yerel parayla yapıldı. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile yerel para ile ticaret yapıyoruz.

MART VE NİSANDA KESİLEN CEZA MİKTARINI AÇIKLADI

Sadece Mart ve Nisan ayındaki denetimlerde 11 milyonun üzerinde ceza kestik. Bizim yaptığımız uygulama, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz, savunmayı kurul kararıyla kesiyoruz. Kurul karar veriyor, çok şikayet alıyoruz bu konuyla ilgili ama biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz. Bizim piyasaya müdahale gibi bir durumumuz yok. Dengeleri bozanlara gerekli müdahalede bulunuruz.

İKİ SINIR KAPISI AÇILIYOR

Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz.

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