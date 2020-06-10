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: 10 Haziran bugün tam, yarım, gram ve çeyrek oldu? Canlı rakamlar!

Sabah saatlerinden itibaren hareketliliği araştırılmaya başlandı. Corona pandemisi nedeniyle ekonominin merkezi haline gelen sarı metala ilgi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşamasından dolayı inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı güncel ve canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Buna göre; bugün oldu? 10 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar ile son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 09:40 Son Güncelleme: 10.6.2020 09:40 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA: 10 Haziran bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!

gelişmeleri güncel olarak araştırılan konuların başında gelmektedir. 10 Haziran bugün gram altın alış fiyatı 374,76 TL üzerinden değer görürken satış fiyatı ise 374,83 TL olarak değer görüyor. Özellikle corona virüsü nedeniyle değişen grafikten ötürü hem yatırımcılar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metale yönelenlerin sayısı giderek artıyor. Buna göre; 10 Haziran oldu? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı rakamlar ile son dakika detaylar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 10 HAZİRAN BUGÜN ALTIN FİYATLARI!

Haftanın üçüncü gününde canlı rakamlara bakıldığında gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden 10 Haziran bugün altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilir, güncel ve canlı rakamlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Altın fiyatları SON DAKİKA: 10 Haziran bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!
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