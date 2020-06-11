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Kamu bankalarından normalleşmeye kesintisiz destek! Günde 460 milyon TL...

Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yürütülen finansal mücadelede, her kesime sağladıkları finansmanla toplumun nefes almasını sağlayan , normalleşme sürecinin ilk haftasında da desteği kesintisiz sürdürdü. 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni paket açıklayan kamu bankalarının kredi hacmi, rakiplerinden iki kat fazla arttı.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.6.2020 15:59 Son Güncelleme: 11.6.2020 16:08 ABONE OL
Kamu bankalarından normalleşmeye kesintisiz destek! Günde 460 milyon TL...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre bankaların TL kredi hacmi 29 Mayıs-5 Haziran haftasında 13 milyar lira artarak 2 trilyon 24 milyara çıktı. Aynı dönemde kamu bankalarının kredileri 6 milyar lira artarak 1 trilyon 12 milyara yükselirken, özellerin kredi hacmi 3, yabancıların kredileri ise 4 milyar TL arttı.

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GÜNDE 2.6 MİLYAR TL

Kamu bankaları söz konusu hafta her gün ortalama 2.6 milyar TL kredi kullandırdı. Kamu bankalarının kampanya başlattığı tüketici kredileri 1 haftada 2.3 milyar lira, günde ortalama ise 460.4 milyon lira attı. Kamu bankalarının tüketici kredileri 260.4 milyardan, 262.7 milyara yükselirken, konut kredileri 355 milyon TL, ihtiyaç kredileri 1 milyar 925 milyon TL, taşıt kredileri ise 22 milyon TL arttı. Kamu bankaları, koronavirüs sürecinde de TL kredilerde 13 Mart-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 252 milyar liralık artışın 187 milyar lirasına imza atmıştı.

KAMU BANKALARINDAN VATANDAŞA GÜNDE 460 MİLYON TL DESTEK

Milyon TL 29 Mayıs - 5 Haziran
TL kredi 1.006.279 - 1.012.308
Tüketici kredisi 260.412 - 262.714
Konut 124.796 - 125.151
İhtiyaç 134.189 - 136.114
Taşıt 1.426 - 1.448

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Kamu bankalarından normalleşmeye kesintisiz destek! Günde 460 milyon TL...
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