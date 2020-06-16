Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgınında normalleşme süreci ile birlikte sosyal hayatta meydana gelen canlılık sonucunda, özellikle evliliğe hazırlanan vatandaşlarımız mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri ürünleri gibi ürünlere ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda vatandaşlarımızın söz konusu ürünleri alırken zorluk yaşamaması adına Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketi hizmete alındı. Söz konusu kredi desteğinden yararlanmak isteyenler Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri? merak ederek bilgi sahibi olmak istiyor.

HALKBANK BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA KREDİSİ İÇİN ANLAŞMALI FİRMALAR HANGİLERİ?

Küresel coronavirüsü salgınında normalleşme süreciyle birlikte yeni ev kuracaklar ile eskiyen mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri ve benzeri gibi eşyalarını yenilemek isteyenler, Halkbank tarafından hizmete alınan Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketiyle aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar kredi desteği alabilecekler...