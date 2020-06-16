Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?

'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisinde normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri ürünlerinin alımında kolaylık sağlamak amacıyla , Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketini hizmete sundu. Krediye başvuruda bulunmak isteyenler Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri? sorusunun yanıtını yoğun şekilde merak ediyor. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 16.6.2020 18:38 Son Güncelleme: 16.6.2020 18:52 ABONE OL
Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgınında normalleşme süreci ile birlikte sosyal hayatta meydana gelen canlılık sonucunda, özellikle evliliğe hazırlanan vatandaşlarımız mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri ürünleri gibi ürünlere ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda vatandaşlarımızın söz konusu ürünleri alırken zorluk yaşamaması adına tarafından Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketi hizmete alındı. Söz konusu kredi desteğinden yararlanmak isteyenler Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri? merak ederek bilgi sahibi olmak istiyor.

HALKBANK BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA KREDİSİ İÇİN ANLAŞMALI FİRMALAR HANGİLERİ?

Küresel coronavirüsü salgınında normalleşme süreciyle birlikte yeni ev kuracaklar ile eskiyen mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri ve benzeri gibi eşyalarını yenilemek isteyenler, Halkbank tarafından hizmete alınan Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketiyle aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar kredi desteği alabilecekler...

Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketi Anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile kredinizi aylık %0,82 faiz oranıyla kullanabilmektedir. Kredi ödemeleri; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapılabilmektedir.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU- 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ

Halkbank Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketinde alınacak ürüne ait faiz oranı, Halkbank'tan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Hayat Sigortası yaptırmayı, Halkbank Kredi Kartını talep edenler için geçerlidir.

(Hayat sigortası primi, kişinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek kişiler için bir yıllık sigorta primi 30,93 TL' dir.)


NASIL FAYDALANILABİLİR?

Halkbank Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketinden faydalanmak isteyenler Halkbank şubelerini ziyaret edebilirler.

Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?

ANLAŞMALI FİRMALAR

  1. ACCELL BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  2. ADALI HALI DAYANAKLI TÜKETİM MALLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  3. AKÇA SARAYLI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  4. ALFEMO - YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  5. ARMİS YATAK A.Ş.
  6. ARTEMİS HALI A.Ş.
  7. ASTAŞ ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  8. AYDIN GÜNDOĞDU MOBİLYA
  9. BAĞLAR MOBİLYA İNŞ.TAAH.TUR.GIDA SAN VE TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
  10. BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.
  11. BİSAN MOTOSİKLET VE BİSİKLET SAN. VE TİC. A.Ş.
  12. BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  13. COPA ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  14. ÇETMEN MAĞAZALARI MOB. DAY. TÜK. MALZ. A.Ş.
  15. ÇİLEK MOBİLYA A.Ş.
  16. DİZAYNO MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş.
  17. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  18. DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  19. EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş. (PİMAPEN, WINSA, EGEPEN, MAESTRO, CAMODA, IQ ALÜMİNYUM)
  20. EGE SERAMİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
  21. EGE VİTRİFİYE SAĞLIK SANAYİ TİCARET A.Ş.
  22. ERGÜL MOBİLYA EV TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  23. FESTİVAL İPLİK VE HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  24. GÜNDOĞDU MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
  25. GÜRMEN PVC PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
  26. İDER MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  27. İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
  28. İPEK MEKİK HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  29. İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
  30. İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.
  31. İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş.
  32. KİLİM MOBİLYA A.Ş
  33. KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
  34. KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOB. DERİ TEKST. İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
  35. KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  36. KUBA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  37. KULALILAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
  38. KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLS. SAN. VE TİC. A.Ş.
  39. LİDERLER PAZARLAMA İTH. İHR. İMLT. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
  40. MAKTEK KAZAN RADYATÖR KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  41. MELTEM MODÜLER MOBİLYA KOLTUK SAN. VE TİC. A.Ş.
  42. MONDİ YATAK YORGAN SAN. VE TİC. A.Ş.
  43. NEWARC ARMATÜR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  44. NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş.
  45. NUMAŞ-NURETTİN USTA MOBİLYA A.Ş.
  46. OĞUZCANLAR MAKİNE VE MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  47. PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  48. PORLAND-İMGE İTH. İHR.
  49. SALKO BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
  50. SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
  51. SUNNY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  52. SÜMELA MOBİLYA VE TEKSTİL SAN. İNŞ. TAAH. BİL. SER. HİZ. LTD. ŞTİ.
  53. TAŞKIRANLAR HALI PAZARLAMA MOBİLYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
  54. TAŞPINAR HALI MOBİLYA TEKSTİL VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  55. TEKSAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  56. TEPE HOME MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
  57. UŞAK SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  58. VESTEL TİCARET A.Ş.
  59. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  60. YATSAN MAĞAZACILIK SATIŞ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİC. A.Ş.
  61. ZORLUTEKS TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

HALKBANK - VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI OTOMOBİL FİRMALARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA