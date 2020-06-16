Halkbank 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi' anlaşmalı firmalar listesi! Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgınında normalleşme süreci ile birlikte sosyal hayatta meydana gelen canlılık sonucunda, özellikle evliliğe hazırlanan vatandaşlarımız mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri ürünleri gibi ürünlere ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda vatandaşlarımızın söz konusu ürünleri alırken zorluk yaşamaması adına Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketi hizmete alındı. Söz konusu kredi desteğinden yararlanmak isteyenler Halkbank beyaz eşya ve mobilya kredisi için anlaşmalı firmalar hangileri? merak ederek bilgi sahibi olmak istiyor.
Küresel coronavirüsü salgınında normalleşme süreciyle birlikte yeni ev kuracaklar ile eskiyen mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri ve benzeri gibi eşyalarını yenilemek isteyenler, Halkbank tarafından hizmete alınan Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketiyle aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar kredi desteği alabilecekler...
Halkbank Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketi Anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile kredinizi aylık %0,82 faiz oranıyla kullanabilmektedir. Kredi ödemeleri; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapılabilmektedir.
Halkbank Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketinde alınacak ürüne ait faiz oranı, Halkbank'tan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Hayat Sigortası yaptırmayı, Halkbank Kredi Kartını talep edenler için geçerlidir.
(Hayat sigortası primi, kişinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek kişiler için bir yıllık sigorta primi 30,93 TL' dir.)
Halkbank Sosyal Hayatı Destekleme Kredi Paketinden faydalanmak isteyenler Halkbank şubelerini ziyaret edebilirler.