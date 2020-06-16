Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi anlaşmalı otomobil firmaları listesi! Sosyal Hayatı Destek Kredisi taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Hem emlak piyasası hem de otomobil piyasası açıklanan Sosyal Hayatı Destek Kredileri ile canlandı. Kamu bankaları da teker teker anlaşmalı oldukları otomobil markalarını açıklamaya başladı. Sıfır otomobillerde çok düşük faiz oranlarıyla araç fırsatı sunuluyor. Vakıfbank yerli üretime taşıt kredisinde anlaşmalı markalar olarak; Fiat, Honda, Toyota ve Hyundai markalarını açıkladı. Taşıt kredisi geri ödeme tablosu da son günlerde vatandaşlar tarafından büyük merakla takip ediliyor. İşte kamu bankalarının anlaştığı otomobil markaları ve geri ödeme tabosu...
Vakıfbank'tan 50 bin TL'lik bir taşı kredisi çekerseniz 36 ay vade ile %0.69 faiz oranından aylık 1.611 TL ödeyerek geri ödeme yapmış oluyorsunuz. Efektik yıllık faiz oranınız da %10.7983 oluyor.
VAKIFBANK İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI
İkinci el otomobil alırken 30 bin TL kredi çekerseniz 60 ay vade ile %0.82 faiz ödeyeceksiniz. Aylık taksit tutarı 752 TL olursa da efektik yıllık faiz oranınız %12.0850 olacak.
VAKIFBANK ANLAŞMALI BİNEK OTOMOBİLLER: FİAT, HONDA, TOYOTA, HYUNDAİ
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HALKBANK ANLAŞMALI 0 KM BİNEK OTOMOBİLLER
FİAT, FORD, HONDA, HYUNDAİ TOYOTA
TİCARİ ARAÇLAR
BMC, FİAT, FORD, GAZ, GÜLERYÜZ, ISUZU, KARSAN, OTOKAR, MERCEDES
HALKBANK BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA KREDİSİ İÇİN ANLAŞMALI FİRMALAR LİSTESİ!
Taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşların, şubelere gidip müşteri temsilcileriyle görüşmeleri gerekiyor.