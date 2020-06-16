Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi anlaşmalı otomobil firmaları listesi! Sosyal Hayatı Destek Kredisi taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Hem emlak piyasası hem de otomobil piyasası açıklanan Sosyal Hayatı Destek Kredileri ile canlandı. Kamu bankaları da teker teker anlaşmalı oldukları otomobil markalarını açıklamaya başladı. Sıfır otomobillerde çok düşük faiz oranlarıyla araç fırsatı sunuluyor. Vakıfbank yerli üretime taşıt kredisinde anlaşmalı markalar olarak; Fiat, Honda, Toyota ve Hyundai markalarını açıkladı. Taşıt kredisi geri ödeme tablosu da son günlerde vatandaşlar tarafından büyük merakla takip ediliyor. İşte kamu bankalarının anlaştığı otomobil markaları ve geri ödeme tabosu...