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SON DAKİKA HABERİ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan '' açıklaması

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek" dedi

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 11:34 Son Güncelleme: 20.6.2020 11:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek" dedi.

Bakan Ersoy, "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum. 2020 yılına rezervasyon yaptıran turistlerin hepsi rezervasyonlarını bir sonraki yıla aktardılar. Bence 2023 hedeflerimize ulaşmayı başaracağız. Özellikle turizm anlamında" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA HABERİ: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması
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