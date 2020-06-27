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Macarlardan flaş kararı geldi! 1 Ekim 2021'e kadar kullanıma geçirilmesi planlanıyor

Rusya'dan başlayıp Karadeniz ve üzerinden Avrupa'ya aktarılması planlanan boru hattı projesinde yeni bir gelişme yaşandı. ’ın doğal gaz boru hattı operatörü , Sırbistan’la kendi toprakları arasında uzanan ve TürkAkım üzerinden gaz alımı yapmayı sağlayacak boru hattı inşa edilmesi yönünde yatırım projesi gerçekleştirme kararı aldığını internet sitesinde duyurdu

Giriş Tarihi: 27.6.2020 14:19 Son Güncelleme: 27.6.2020 14:34 ABONE OL
Macarlardan flaş TürkAkım kararı geldi! 1 Ekim 2021'e kadar kullanıma geçirilmesi planlanıyor

FGSZ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, TürkAkım'dan gaz alımı yapmak için Sırbistan'a boru hattı uzatılması kararı aldıkları bildirildi. Açıklamada boru hattının inşasının yılda 6 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılmasını sağlayacağı belirtildi. Boru hattının 1 Ekim 2021'e kadar kullanıma geçirilmesi planlanıyor.

MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKAKIM ARACILIĞIYLA RUS GAZI SATIN ALMAKLA İLGİLENDİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rusya ile 4.2 milyar metreküp gaz sevkiyatı için görüşmelere başladığını belirtmişti. Szijjarto, Budapeşte'nin Türkiye ve Bulgaristan üzerinden TürkAkım aracılığıyla Rus gazı satın almakla ilgilendiğini ifade etmişti.

Rusya'nın Budapeşte Büyükelçisi de şubat ayında TürkAkım üzerinden Macaristan'a gaz sevkiyatının 2021 sonu-2022 başında başlamasının planlandığını belirtmişti.

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Macarlardan flaş TürkAkım kararı geldi! 1 Ekim 2021'e kadar kullanıma geçirilmesi planlanıyor
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