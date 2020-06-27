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! Araç sahipleri dikkat! ve motorine yeni indirim geliyor

... fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle uluslararası piyasalarda benzinde yaşanan düşüş sonrası dün iç piyasadaki fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından Pazartesi günü yeni bir indirim daha geliyor. Bu defa motorinde de gerçekleşmesi planlanıyor. Bu çerçevede motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 27.6.2020 12:56 Son Güncelleme: 27.6.2020 13:31 ABONE OL
SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine yeni indirim geliyor

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.

Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince, uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı.

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Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk indirim ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi. Benzin fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.

YENİ İNDİRİMİN KAPISI ARALANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında devam eden düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı.

Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve motorin için indirim gündeme geldi. 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.

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