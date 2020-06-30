Milli tren raya çıktı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı. Sakarya'da raylara inen trenin fabrika testleri başladı.

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki fabrikasında düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tren setlerimizin fabrika testlerinin ardından yol testlerini de yapacağız. Bu yılsonunda raylara indirilecek ve kısa bir sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız. Millî trenimizin ilk sürüşü Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak" dedi. Trenin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama testlerinin 2019'da devreye alındığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip. Seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte. 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324. Bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı. Araç gövdeleri işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerinden üretilmiştir."

Yerli ve milli elektrikli tren raylarda | Video

YERLİLİK YÜZDE 80

Bunun devamında Hızlı ve Yüksek Hızlı Tren setlerinin geleceğini anlatan Ulaştırma Bakanı, "Bu proje kapsamında 30'un üzerinde komponentin temininde yerli firmalar ile çalışılarak yerli sanayinin gelişmesine önemli katkılar sağladık. Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretimde ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurtdışından temin edilecek benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir" dedi.

Karaismailoğlu, "Saatte 160 kilometre hızındaki bu projenin tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan 225 kilometrelik tren seti projesi 2021 yılında raylara indirilecektir" diye konuştu.



BEYNİ ASELSAN YAPIYOR

Milli elektrikli trenin her açıdan bir gurur tablosu olduğuna işaret eden Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Geçen sene devreye alınan alüminyum gövde üretim, boyama ve kumlama tesisleri sayesinde bugün bu seviyeye gelebilmiş durumdayız. Şehirlerarası seyahate uygun tasarlanan bu tren, ithal edilen emsallerine göre yüzde 20 daha uygun maliyetle üretilebiliyor" diye konuştu. Trenin beyni olarak nitelendirebilecek cer sistemi ile tren kontrol ve izleme sisteminin Aselsan'la birlikte gerçekleştirildiğini aktaran Varank, şöyle devam etti: "Böylelikle ilk defa kritik bir alt sistem, donanım, yazılım ve algoritma içeriğiyle birlikte yerli sanayi tarafından geliştirilmiş oldu. İklimlendirme sisteminden boji şaselerine, iç giydirme ve aydınlatma sistemlerinden vakum tuvalet sistemlerine kadar 30'un üzerindeki bileşen yerli firmalarımızdan tedarik edildi."



YOL TESTLERİ AĞUSTOSTA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli elektrikli trenin mayıs sonunda raylara indiğini, bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlandığını belirterek, fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçileceğini bildirdi. Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) sürecine rağmen TÜVASAŞ'ın emekçilerinin tüm önlemlerini alıp gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, "O gayret sayesinde trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek" dedi.



YURTDIŞINA SATIŞ YAPACAK ÜLKE OLDUK

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da "Son 17 yılda hükümetlerimiz demir yollarına yaklaşık 750 milyar TL yatırım yapmıştır. Bu yatırımlardan biri de milli tren projemizdir" dedi. TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan da "Ülkemiz bu sayede yurtdışından tren setleri alan değil, yurtdışına bu tren setlerini satacak bir ülke konumuna gelmiştir" açıklamasında bulundu.

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