Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: Emekli maaşı 2020 zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

Son Dakika: 2020 oranı belli oldu! verileriyle 2020 ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

oranları ile ilgili son dakika haberi geldi. Memur ve emekli maaşı, Temmuz ayında açıklanan verileri ile belli oldu. Yıl içerisinde yapılan iki zamdan biri olan Temmuz ayı düzenlemesi, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Açıklanan verilerin ardından vatandaşlar, ‘emekli maaşı ne kadar oldu’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. BAĞ-KUR ve emekli zammı oranı ile en düşük emekli maaşının kaç TL olduğu ile ilgili detaylar bu başlık altında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 07:16 Son Güncelleme: 7.7.2020 07:16 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

Emekli maaşı zam oranı ve memur maaşları ile ilgili beklenen son dakika haberi geldi! Temmuz ayına girmemiz ile birlikte ilk 6 aylık veriler açıklandı. 2020 Memur ve emekli maaşlarına yapılacak miktarı da bu açıklanan verilerle belli oldu. Emekli ve memur vatandaşların da arasında oduğu 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli zammı miktarı, önceki gün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kamuoyu ile paylaştığı oranlarına göre şekillendi. Peki, açıklanan son resmi verilere göre 2020 Temmuz ayı memur ve zammı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı bugün belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor.

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu.

Son Dakika Haberi: 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

2020 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Edinilen son dakika bilgisine göre, TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

Detaylar şu şekilde;

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Bağ-Kur ve emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

Memur maaşı ( en düşük )

Eski: 3.517 TL
Yeni: 3.719 TL

MEMUR (Lisans - 9/1)

ESKİ: 4.264

YENİ: 4.509

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661
Yeni: 2.814

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL

SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL

EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

65 yaş aylığı

Eski: 672
Yeni: 711

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

AVUKAT (9/1)

ESKİ: 5224 TL

YENİ: 5524 TL

Avukat (1/4)

Eski: 6.728

Yeni: 7.115

ÖĞRETMEN (9/1)

ESKİ: 4013 TL

YENİ: 4243 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 5.328 TL

HEMŞİRE (9/1)

ESKİ: 4253 TL

YENİ: 4498 TL

Hemşire (Lisans - 5/1)

Eski: 5.168 TL

Yeni: 5.465 TL

Yeni: 5.634 TL

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

POLİS (11/1)

ESKİ: 5280 TL

YENİ: 5583 TL

Polis memuru (8/1)

Eski: 6.041 TL

Yeni: 6.388 TL

Başkomiser (3/1)

Eski: 6.899 TL

Yeni: 7.296 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski: 12.021

Yeni: 12.712

MÜHENDİS (7/1)

ESKİ: 5591 TL

YENİ: 5913 TL

Teknisyen (Lise - 11/1)

Eski: 4.437 TL

Yeni: 4.692 TL

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

Araştırma görevlisi (7/1)

Eski: 6.690 TL

Yeni: 7.075 TL

Vaiz (1/4)

Eski: 5.536

Yeni: 5.854

Genel müdür (1/4)

ESKİ: 13.136

YENİ: 13.891

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski: 6.904

Yeni: 7.301

Evde bakım desteği

Eski: 1.460
Yeni: 1.544

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

TÜFE VE TEFE NASIL HESAPLANIR?

TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları, ülke genelindeki tüketim mallarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden ender tüketilen mallara ve sosyal harcamalara kadar her şeş TÜFE kapsamında değerlendiriliyor. Hesaplama yapmak için ise belli bir dönemin baz alınması gerekmektedir. TÜFE hesaplamalarında istatistik verilerinden yararlanılır.

TEFE hesaplamalarında ise ekonomik çalışma alanları ve sanayi kolların olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. TEFE'de ürün rafa gelmeden önceki fiyatı hesaplanmaktadır. TEFE'deki artışlar kısa bir süre sonra TÜFE'de de artışları meydana getirmektedir.

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi bulunuyor;

– Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE – CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (benzin, gıda, giyim, otomobil gibi) hesaplanmasında kullanılır. Tüketicinin perspektifinden değişimi gösterir.

– Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI): Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endeksteki değişimleri gösterir. Bu da üreticinin perspektifine göre yorumlanmaktadır.

Yukarıdaki iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin bulunmadığı ve Çekirdek (Core) olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.

Bu göstergeler büyük çaptaki anketler olarak düşünülebilir. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yeri fiyat değişiminin saptanması için inceler.

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Emekli maaşı 2020 zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA