1.9 milyon kişinin sosyal yardımı arttı

Milyonlarca emeklinin aylıklarıyla beraber engelli ve 65 yaş aylığı, evde bakım desteği alan 1 milyon 861 bin kişinin de sosyal yardımları arttı. Toplam 720 bin kişinin aldığı engelli aylığı, yüzde 70 engeli olanlar için 805 liradan 851 liraya, 521 bin kişinin aldığı evde bakım desteği bin 460 liradan bin 544 liraya, 620 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı da 711 liraya yükseldi.Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından yeni memur maaş katsayıları da açıklandı. Görevdeki memur ve memur emeklileriyle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri de bu ay zamlı maaş alıyor. Memur maaş katsayısına endeksli olan engelli yardımı, engelliler için evde bakım desteği, 65 yaş aylığı da yükseldi. Sosyal yardımlara da yüzde 5.75 oranında artış yapıldı.Bu yılın ilk 6 ayında 672.81 lira olarak ödenen 65 yaş aylığı 711 liraya çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında bin 460 lira olan engelli evde bakım desteği temmuz ayından itibaren bin 544 liraya çıktı. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2 bin 921 liradan 3 bin 88 liraya yükseldi. İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da gelirini artırdı. Temmuz ayı itibariyle 65 yaş aylığı 672 liradan 711 liraya çıktı. 65 yaş aylığı alınabilmesi için bu yaşın üzerinde olunması, hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması ve eşi ile beraber toplam geliri üzerinden hesaplanan kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.Türkiye'de, sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilenler engelli aylığı alabiliyor. Türkiye'de engelli aylığı alanların sayısı 720 bine ulaşırken, sigortalı olarak çalışan ya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar, nafaka bağlananlar bundan yararlanamıyor. Çalışmamayla birlikte gelir sınırı da bulunuyor. Engelli aylığı alacak kişinin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden (701 lira) az olması koşulu bulunuyor.720 bin kişi engelli aylığından yararlanıyor. * 521 bin kişi engelli evde bakım yardımı alıyor. * Engelli evde bakım desteği bin 460 liradan bin 544 liraya çıktı * Özel bakım merkezlerine ödenen tutar 3 bin 88 liraya yükseldi * Yüzde 70 engelliler 851 lira yardım alacak * 620 bin kişiye 65 yaş aylığı veriliyor * 65 yaş aylığı 672 liradan 711 liraya çıktıBU yılın ilk 6 ayında bin 460 lira olan engellilerin evde bakım yardımı da temmuz ayı itibariyle bin 544 lira oldu. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2 bin 921 liradan 3 bin 88 liraya yükseldi. Engelliye bakanların evde bakım parası alabilmesi için engellinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekiyor. Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da arttı. Yaşlılar için harçlık tutarı 247 liradan 261 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 99 liradan 104 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 148 liradan 156 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya çıktı.