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müjdeyi verd! 2 yıl içinde tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyoluna ilişkin, “En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır.” dedi. Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli bölgesindeki üretime ve istihdama, turizme, tarıma ve ihracata büyük katkısı olacak bir proje. Bizim ulaşım ve altyapıdaki projelerimizi sadece bir yatırım olarak görmemek lazım." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 14:48 Son Güncelleme: 18.7.2020 14:52 ABONE OL
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verd! 2 yıl içinde tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyoluna ilişkin, "En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır." dedi.

İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

Aydın'daki programı kapsamında ilk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra geçtiği AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini aktardı. Bakan Karaismailoğlu, bakanlığa bağlı şantiyelerde Kovid-19'a yönelik her türlü tedbirin alındığını ve projelerin devam ettiğini, bu projelerden Aydın Denizli otoyolu ihalesinin de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

İhaleye çok değerli firmaların ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani böyle bir salgın sürecinden sonra ülkeler kendi ekonomilerini bile sorgularken, ülkemizdeki böyle büyük bir ihaleye bu kadar ilginin gösterilmesi, ülkemizin büyüklüğünün ve ülkemizin değerinin bir sonucudur. Otoyolumuzun şu an ihalesi tamamlanmış bulunmaktadır. Prosedürleri tamamlıyoruz. En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır."

BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK

Karaismailoğlu, projenin Aydın'ın değerine değer katacağını belirterek, "Aydın-Denizli bölgesindeki üretime ve istihdama, turizme, tarıma ve ihracata büyük katkısı olacak bir proje. Bizim ulaşım ve altyapıdaki projelerimizi sadece bir yatırım olarak görmemek lazım. Yani burada bir birim harcama yapıyorsak, onun gelişi belki on birim, yirmi birim oluyor. Çünkü artı değerleri çok fazla. O yüzden bizim projelerimiz çok değerli. Gittikleri her yere bizim projeler canlılık getiriyor, hayat getiriyor. Orada yaşayanların yaşam kalitesini, yaşam standardını yükseltiyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'le yapımı devam eden Ortaklar-Selçuk kara yolunu inceledi.

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Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verd! 2 yıl içinde tamamlanacak
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