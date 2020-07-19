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Son dakika: 'den 'a uçuşlar askıya alındı

'den flaş kararı! Reuters'ten gelen son dakika bilgisine göre, coronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'den İran'a yapılacak uçuşların askıya alındığı açıklandı. Kararın, Türkiye'nin isteği üzerine alındığı ifade edildi. Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alındı." dedi

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 14:54 Son Güncelleme: 19.7.2020 15:30 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den İran'a uçuşlar askıya alındı

Son dakika... Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran-Türkiye uçak seferleri, yeniden durduruldu.

TÜRKİYE'NİN İSTEĞİ ÜZERİNE UÇUŞLAR DURDURULDU

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine alındığını bildirdi.

Kararın, gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı. Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran'da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı: Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alındı.

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Son dakika: Türkiye'den İran'a uçuşlar askıya alındı
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