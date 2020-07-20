Son dakika! Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

Bakan Albayrak: Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.
Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020
Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:
Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA
Türkiye, Doğu Akdeniz'den sonra Karadeniz'de de resmen petrol ve doğal-gaz arama çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" dedi.Son dakika | Büyük gün geldi! 'Fatih' gemisi ilk sondaja başladı SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı açıklaması