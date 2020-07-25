ABD'de Halkbank aleyhine açılan dava hakkında dikkat çeken tespit: Bu girişim ikili ilişkileri bozma politikasının bir parçası!

"BU GİRİŞİM İKİLİ İLİŞKİLERİ PARÇALAMA POLİTİKASI"



A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Bahadır Bumin Özarslan, "Halkbank nezdinde yapılan bu girişim, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun egemen vasfına yönelik bir girişimdir. Şimdi açıklamada bahsi geçen ceza davası malum olduğu üzere Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili açılan dava ve bu davada verilen bir ceza ile alakalı." dedi.



Özarslan, "Türkiye-İran ve Türkiye-ABD, ABD-İran ilişkileri çerçevesinde özellikle de Türkiye'nin ABD'nin bir takım devletlere yönelik olarak geliştirilen ilişkileri engelleme, yani Türkiye burada ABD'nin kendi dış politika stratejisine göre koymak istediği sadece Türkiye'ye değil, aslında bütün uluslararası topluma yönelik koymak istediği belli devletlere yönelik ambargo ve ilişkileri bozma stratejisini kendi iç hukukuna dayanarak gerçekleştirmeye çalışması. Şimdi bir devletin başka bir devlete kendi iç hukukundan kaynaklanan böyle bir uluslararası ilişkiler zemininde herhangi bir dayatma yapması söz konusu olamaz" açıklamasında bulundu.

Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin çarpıcı tespit 'İkili ilişkileri parçalama politikası'