Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin çarpıcı tespit 'İkili ilişkileri parçalama politikası'

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını, geçmişte buna benzer davaların başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi. Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Bumin Özarslan, Halkbank nezdinde yapılan bu girişimin ikili ilişkileri bozma politikasının bir parçası olduğunu söyledi.