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| Kamu bankalarından ortak kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

haberi: Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank)'tan taşıt kredileri ile ilgili ortak bir karar geldi. Bankalar, ucuz finansman imkanını fırsat bilerek vatandaşı mağdur eden 6 otomobil markasını kredi kampanyasından çıkardı. Yapılan açıklamada, " paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, , , Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 10:17 Son Güncelleme: 26.7.2020 11:00 ABONE OL
Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

haberi: Kamu bankalarından otomobilde fahiş fiyat artışı yapan markalara geçit yok. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; Honda, , , Ford, Renault ve Toyota firmalarını, fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle kredi paketi kapsamından çıkardığını açıkladı.

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

AYKIRI HAREKET ETTİLER

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Bugün gelinen noktada, Honda, , , Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok | Video

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

Kamu bankaları otomotiv sektörü ve yan sanayide yerli üretimi desteklemek, vatandaşın ucuz krediyle araç sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren 'Yerli Üretime Özel ' ürününü devreye sokmuştu.


Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0.49-0.64 faiz oranı ile imkânı sunulmuştu. Yapılan işbirlikleriyle hem vatandaşlara uygun maliyetli koşullar sağlanmış hem de otomotiv sektörüne hareketlilik getirilmişti.

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

Üç banka, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur etmemesi konusunda daha önce uyarmış, böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını açıklamıştı.

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

ZİRAAT, VAKIFBANK HALKBANK, FAİZ ORANLARI:

İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.14

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.10

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.87

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 0.89

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

: 0.9

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.45

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.16

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Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok
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