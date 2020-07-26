AYKIRI HAREKET ETTİLER

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok | Video