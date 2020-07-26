Son dakika | Kamu bankalarından ortak taşıt kredisi kararı! Taşıt kredisi üzerinden fahiş fiyat artışına geçit yok | Video
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Son dakika haberi: Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank)'tan taşıt kredileri ile ilgili ortak bir karar geldi. Bankalar, ucuz finansman imkanını fırsat bilerek vatandaşı mağdur eden 6 otomobil markasını kredi kampanyasından çıkardı. Yapılan açıklamada, "Taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.