Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

Son dakika haberi... Kamu bankalarının otomotiv sektörüne can suyu olan kredi kampanyası sonrası bazı markalar zam üstüne zam yaptı. Yılbaşından bu yana araçlara yüzde 30'lara varan zam geldi.

FİAT

Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL.

Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, ocak ayından temmuza bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.