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haberi: kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) taşıt kredileri ile ilgili ortak bir karar alarak, otomotiv sektöründe fahiş fiyat zammı yapan 6 firmayı kredi kapsamından çıkarmıştı. Bankalar yaptığı ortak açıklamada, " paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Markaların fiyatlarda yüzde 30'a varan zamlar yaptığı görüldü. İşte o fahiş zamlar...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 15:55 Son Güncelleme: 29.7.2020 16:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

haberi... Kamu bankalarının otomotiv sektörüne can suyu olan kredi kampanyası sonrası bazı markalar zam üstüne zam yaptı. Yılbaşından bu yana araçlara yüzde 30'lara varan zam geldi.

FİAT

Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL.

Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, ocak ayından temmuza bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

FORD

Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.

Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

HONDA

Honda Civic Sedan'da fiyat artışlarını görüldüğü modeller arasında yer alıyor. Civic Sedan'ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus benzin otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL'den Temmuz'da 231 bin 400 TL'ye çıkması ise dikkat çekiyor.

Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

HYUNDAİ

Hyundai'in i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin düz vitesli versiyonu da Ocak-Temmuz arasında yüzde yüzde 18.3'lük fiyat artışına maruz kaldı.

Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

RENAULT

Öyle ki, Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modeli, Ocak-Temmuz arasında fiyatını yüzde 31 oranında artırdı. Bu otomobilin fiyatı Haziran ayında 234 bin 500 TL iken, Temmuz ayında ise 240 bin 500'ye yükselmiş durumda. Renault'un diğer modellerinde de 7 aylık fiyat değişimlerinin yüzde 20'lerde seyretti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan flaş karar! 6 otomobil markası zam yaptığı için kredi paketinden çıkarıldı | Video

Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...

TOYOTA

Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack benzin otomatik modeli yıl başından bu yana yüzde 23.2 zamlanırken, aynı fabrikada üretilen C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame benzin otomatik de yüzde 24 oranında zamlandı.

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Son dakika haberi: Taşıt kredisi kampanyasını fırsata çevirdiler! İşte o markaların yaptığı fahiş zamlar...
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