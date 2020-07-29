Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan flaş karar! 6 otomobil markası zam yaptığı için kredi paketinden çıkarıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
00:33
Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye o sıralamada yükseldi | Video 28.07.2020 | 19:28
01:52
01:25
01:49
03:48
00:56
03:31
01:27
00:38
10:06
Emekliye üç ayrı ödeme! Ağustos maaşı, zam farkı ve 1000 TL ikramiye 21.07.2020 | 13:18
01:16
24:01
Havacılık sektöründe beklentiler! / Değişim Zamanı / A Para / 10.07.2020 11.07.2020 | 17:31
15:40
Piyasalara Yön Veren Gelişmeler! / Ekonomi Notları / A Para / 10.07.2020 11.07.2020 | 17:30
16:59
03:32
05:42
Son Dakika Haberi | 2020 Kıdem tazminatı tavanı değişti! | Video 07.07.2020 | 16:28
04:30
02:33
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank flaş bir karara imza attı. Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının, araçlarındaki fiyat artışları nedeniyle kredi paketi kapsamından çıkarıldığını duyurdu.