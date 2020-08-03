Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

| Bugün ne kadar, kaç TL oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında gelişmeleri oluyor. Corona virüsü nedeniyle piyasalar salgından etkilenirken sarı metale olan ilgi ise giderek büyüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bu durum sebebiyle ekonominin merkezi haline gelen oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 07:06 Son Güncelleme: 3.8.2020 07:06 ABONE OL
SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alırken 22 ayar bilezik alış fiyatı 405,92 TL ike 18 ayar altın 327,45 TL'den işlem görmeye başladı. Peki; bugün ne kadar oldu? 3 Ağustos cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? Haberimizin içerisinden altın fiyatları gelişmelerini takip edebilir, uzman yorumları ile canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

Altın fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarına başladılar. Haftanın ilk günü Pazartesi olması nedeniyle yükselecek mi düşecek mi araştırmaları yapılırken altın yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.994,60
SATIŞ: 3.046,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.974,00
SATIŞ: 3.019,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.453,60
SATIŞ: 1.484,50

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 729,00
SATIŞ: 744,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,12
SATIŞ: 443,21

SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!

Bir süredir yükselişini sürdüren yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, ise 720 lira oldu.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.

Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA