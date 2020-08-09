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! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Gebze Yerleşkesi Ar-Ge ve inovasyon üssü olacak

haberi... Sanayi ve , " Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor. Tabii burada şunun altını çizmemiz gerek; Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağlıyoruz" dedi

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 17:26 Son Güncelleme: 9.8.2020 17:30 ABONE OL
Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Ar-Ge ve inovasyon üssü olacak

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor. Tabii burada şunun altını çizmemiz gerek; Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağlıyoruz" dedi

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Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Ar-Ge ve inovasyon üssü olacak
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