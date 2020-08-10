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haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek oldu?

gelişmeleri yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle vatandaşların gündeminde yer alan sarı metale ilgi giderek artıyor. Bugün 22 ayar bilezik alış fiyatı 434,57 TL'den işlem görürken 18 ayar altın ise 353,53 TL'den işlem görüyor. Peki; 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek oldu? Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilir, uzman yorumları ile canlı rakamları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:34 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Zaman zaman yükseliş zaman zaman da düşüş gösteren ve inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle haberleri yakından takip ediliyor. Canlı rakamlar ve uzman yorumları da bu bağlamda önem kazanıyor. Vatandaşlar hem yatırım aracı olarak hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Peki; 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 AĞUSTOS 2020

10 Ağustos 2020 altın fiyatları araştırmaları sürüyor. Canlı rakamlar ve uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.204,70
SATIŞ: 3.274,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.263,00

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Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.099,47
SATIŞ: 3.162,14

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.556,00
SATIŞ: 1.620,60

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 780,40
SATIŞ: 810,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 478,88
SATIŞ: 479,02

Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
"ALTIN FİYATLARINDA BİR DÜZELTME BEKLENEBİLİR"
Emtia Piyasaları Uzmanı, Zafer Ergezen altın fiyatlarını A Para'da değerlendirdi. Ergezen, altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebileceğini ifade ederek, "Kar satışları alımlarla karşılaşıyor. Fiziki altından ziyade vadeli tarafta alıcılar görüyoruz" dedi.
"ALTIN PİYASALARA ALTERNATİF OLACAK"
Ekonomist Belgin Maviş, piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Maviş, net bir şekilde aşı ve tedaviye ilişkin haberlerin ortaya konulmasına kadar altının piyasalara alternatif olacağını ifade ederek, "Hisse senedi ve bunun karşısında altın olarak biz Ağustos ve Eylül ayını tamamlayacağız gibi görünüyor" dedi.
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Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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