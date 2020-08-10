Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Zaman zaman yükseliş zaman zaman da düşüş gösteren ve inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Canlı rakamlar ve uzman yorumları da bu bağlamda önem kazanıyor. Vatandaşlar hem yatırım aracı olarak hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Peki; 10 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
10 Ağustos 2020 altın fiyatları araştırmaları sürüyor. Canlı rakamlar ve uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.204,70
SATIŞ: 3.274,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.263,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.099,47
SATIŞ: 3.162,14
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.556,00
SATIŞ: 1.620,60
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 780,40
SATIŞ: 810,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 478,88
SATIŞ: 479,02
ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.