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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi... Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Haberi... bugün ne kadar, kaç TL? Haftanın ilk günü gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

ile ilgili araştırmaları haftanın açılış günü ile birlikte başladı. Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan altın, haftanın son işlem gününü düşüş ile kapatmıştı. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmek isteyen veya hâlihazırda gerçekleştiren vatandaşlar ise, canlı ve güncel altın fiyatları tablosuna bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 10 Ağustos altın fiyatlarında son durum ne? ’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek ? İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 10.8.2020 08:15 Son Güncelleme: 10.8.2020 08:15 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlamış, haftanın kapanış gününde ise düşüş eğilimine geçmişti. Yaşanan bu dengesiz grafik yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin altın fiyatlarını yakından takip etmesine neden olmuştu. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek ? Haberimizin içerisinden uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorularına yanıt bulabilirsiniz. Peki, 9 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

10 Ağustos sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları konusunda incelemeler başladı. Rakamlardaki değişimi anlık olarak takip etmek isteyenler canlı altın fiyatı tablosu üzerinden güncel rakamlara ulaşabilirler.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

En çok ilgi gören gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları şöyle;

Altın fiyatları son dakika haberi: Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.225,00

SATIŞ: 3.388,10

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.235,00

SATIŞ: 3.284,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.119,50

SATIŞ: 3.182,56

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.565,40

SATIŞ: 1.669,50

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,10

SATIŞ: 834,80

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90

SATIŞ: 477,15

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son Dakika Haberi... Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
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