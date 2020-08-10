Son Dakika Haberi... Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Haftanın ilk günü Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlamış, haftanın kapanış gününde ise düşüş eğilimine geçmişti. Yaşanan bu dengesiz grafik yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin altın fiyatlarını yakından takip etmesine neden olmuştu. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorularına yanıt bulabilirsiniz. Peki, 9 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

10 Ağustos sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları konusunda incelemeler başladı. Rakamlardaki değişimi anlık olarak takip etmek isteyenler canlı altın fiyatı tablosu üzerinden güncel rakamlara ulaşabilirler.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

En çok ilgi gören gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları şöyle;