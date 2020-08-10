Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 10 Ağustos 2020 Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

: 10 Ağustos 2020 ’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan altın, haftanın kapanış gününde düşüş eğilimindeydi. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirecek olan vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatları tablosuna göz atıyor. Peki, 10 Ağustos altın fiyatlarında son durum ne? ’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 10.8.2020 07:03 Son Güncelleme: 10.8.2020 07:04 ABONE OL
SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Geçtiğimiz haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan altın, haftanın kapanış gününde düşmeye başlamıştı. Son haftalarda yaşanan hareketlilik vatandaşların güncel ve canlı araştırması yapmasına neden oluyor. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorularına yanıt bulabilirsiniz. Peki, 9 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 9 AĞUSTOS

9 Ağustos'ta sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları konusunda incelemeler başladı. Rakamlardaki değişimi anlık olarak takip etmek isteyenler canlı altın fiyatı tablosu üzerinden güncel rakamlara ulaşabilirler.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

En çok ilgi gören gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları şöyle;

SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.225,00

SATIŞ: 3.388,10

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.235,00

SATIŞ: 3.284,00

SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.119,50

SATIŞ: 3.182,56

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.565,40

SATIŞ: 1.669,50

SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,10

SATIŞ: 834,80

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90

SATIŞ: 477,15

SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARINDA BİR DÜZELTME BEKLENEBİLİR"

Emtia Piyasaları Uzmanı, Zafer Ergezen altın fiyatlarını A Para'da değerlendirdi. Ergezen, altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebileceğini ifade ederek, "Kar satışları alımlarla karşılaşıyor. Fiziki altından ziyade vadeli tarafta alıcılar görüyoruz" dedi.

SON DAKİKA: 9 Ağustos Altın fiyatları SON DURUM! Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN PİYASALARA ALTERNATİF OLACAK"

Ekonomist Belgin Maviş, piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Maviş, net bir şekilde aşı ve tedaviye ilişkin haberlerin ortaya konulmasına kadar altının piyasalara alternatif olacağını ifade ederek, "Hisse senedi ve bunun karşısında altın olarak biz Ağustos ve Eylül ayını tamamlayacağız gibi görünüyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 10 Ağustos 2020 Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA