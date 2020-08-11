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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

| ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek ?

haberleri yakından takip ediliyor. Yeni haftaya inişli çıkışlı grafiğe sahip şekilde başlaması nedeniyle hem yatırımcıların hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananların ilgi odağı haline geldi. 22 ayar bilezik alış fiyatı 410,20 TL iken 18 ayar altın alış fiyatı 332,44 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 11.8.2020 18:23 Son Güncelleme: 11.8.2020 18:23 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Şu anki grafiğe göre; düşüş eğilimi göstermesi nedeniyle hem yatırımcıların hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananların ilgi odağı haline geldi. Peki; bugün oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 AĞUSTOS 2020 SALI

Altın fiyatları hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Düşüş eğilimi gösteren grafiğe sahip olması nedeniyle de ilgi giderek artıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.023,30
SATIŞ: 3.057,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.018,00
SATIŞ: 3.064,00

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.914,57
SATIŞ: 2.973,65

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.467,70
SATIŞ: 1.506,20

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 737,20
SATIŞ: 754,20

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 453,52
SATIŞ: 453,63

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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