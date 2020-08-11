SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Şu anki grafiğe göre; düşüş eğilimi göstermesi nedeniyle hem yatırımcıların hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananların ilgi odağı haline geldi. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 AĞUSTOS 2020 SALI

Altın fiyatları hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Düşüş eğilimi gösteren grafiğe sahip olması nedeniyle de ilgi giderek artıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.