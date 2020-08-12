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: Bakan Dönmez'den paylaşımı! Ve 'e indi...

Doğu 'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdüren gemisi ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'den açıklaması geldi. Bakan Dönmez, 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için sismik kabloların Akdeniz'e indiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:30 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:43 ABONE OL
Son dakika: Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı! Ve Akdeniz'e indi...

Son dakika haberi: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tarihi petrol ve doğal gaz arama hamlesini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis gemisinin Akdeniz'deki görevi hakkında son durumu sosyal medyadan paylaştı.

SİSMİK KABLO AKDENİZ'E İNDİ

Bakan Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı! Ve Akdeniz'e indi...
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