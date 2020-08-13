Son dakika haberi: Çalışmalar tekrar başlıyor! Libya ile ticarette yeni dönem

Son dakika haberi... Mithat Yenigün, yazılı açıklamasında, bugün Bakan Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Jehaimi'nin, Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla imzaladıkları mutabakat zaptıyla yeni bir sayfa açıldığını bildirdi.

Libya'da sektörün haklarının korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, bu ülkenin Türk inşaat sektörünün 1972'de yurt dışına ilk çıktığı pazar olduğunu hatırlattı. Yenigün, söz konusu ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle işlerin zaman zaman kesintiye uğramasına karşın Libya'nın halen yüzde 7,2'lik payla sektörün en çok iş üstlendiği 3'üncü ülke konumunda olduğu bilgisini verdi.

Türk müteahhitlik firmalarının, Libya'da 2011'de başlayan iç karışıklık sırasında şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucu işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin kadar Türk işçisiyle dönmek zorunda kaldığını hatırlatan Yenigün, burada güvenliğin tesis edilmesi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanması, haklarının da korunması halinde müteahhitlerin ülkede yarım kalmış projelerini tamamlamaya ve yeni projeler almaya hazır olduklarını kaydetti.

TMB üyesi 100'ü aşkın firmanın, Libya'daki yarım kalmış proje tutarının 19 milyar dolar olduğunu aktaran Yenigün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çerçevede tahsil edilmemiş hak ediş alacakları yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1,7 milyar dolar, tahmini makine, ekipman gibi envanterle diğer zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarında. Aradan geçen sürede firmalarımız sigorta komisyonları, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, diğer finansman giderleri ve şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi yüksek rakamlara ulaşan pek çok ödemeyi yapmaya devam etti."

"ÇALIŞMALARIN TEKRAR BAŞLAMASINDAN MEMNUNUZ"

Yenigün, Türk müteahhitlerinin, Libya işveren idareleriyle ilişkilerini sürdürerek, bu ülkeye dönmelerini sağlayacak ortamın oluşması yönünde her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla geçen yıl iki ülke arasında TMB'nin de içinde yer aldığı 'Ortak Çalışma Grubu' oluşturulduğunu hatırlattı.

Ticaret Bakanı Pekcan ve Libyalı mevkidaşının başkanlığında toplanan Çalışma Grubunun Ankara ve Trablus'ta toplantılar gerçekleştirdiğine ancak Libya'da yaşanan iç karışıklıklarla faaliyetlerin kesintiye uğradığına dikkati çeken Yenigün, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanımızın destekleriyle firmalarımızın Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmalardan doğan haklarının korunması konusunda bizim temaslarımız devam etti. Son olarak tarafların yeniden bir araya gelerek ülkedeki projelerin devamı ve sorunların aşılması konusunda tarafları teşvik eden mutabakat zaptını imzalamaları sektörümüz için umut olmuştur. Bakanımıza süreçte sektörümüze gösterdikleri destek için şükranlarımızı sunuyor, müteahhitlik alanında sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libyalı bakanın bugüne kadar sorunların çözümüne yönelik yapıcı tutumu ve Türk müteahhitlerini yabancı değil, yerli ortak olarak gördüklerini belirterek ülkedeki mevcut 16 milyar dolar tutarındaki projeden pay almaya davet etmesi sevindirici."