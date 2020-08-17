Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '17 Ağustos' mesajı

'tan '' mesajı

, 'nin 21'inci yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Acısı dün gibi taze olan Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 14:03 Son Güncelleme: 17.8.2020 14:12 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '17 Ağustos' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Marmara Depremi'nin 21'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Acısı dün gibi taze olan Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümünde paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, mesajında, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 17/08/2020 Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu: Tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı
Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '17 Ağustos' mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA