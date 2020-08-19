Bu özelliği ile dünyada tek! Kalyon Enerji'den dev hamle... Başkan Erdoğan hizmete açacak...

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (cevher), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.

BU ÖZELLİĞİ İLE DÜNYADA TEK

Söz konusu tesis tek çatı altında entegre yapısı ile dünyada tek. 1000 MW'lık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar'da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üretilecek güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak.