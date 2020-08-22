SON DAKİKA! Akıncı TİHA'dan büyük başarı! Kritik bir eşiği daha geçti...

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SON DAKİKA! 'dan büyük başarı! Kritik bir eşiği daha geçti...

Son dakika haberi... Başkanlığı liderliğinde tarafından imkânlarla geliştirilen (Taarruzi ) kritik bir eşiği daha geçti.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 12:53 Son Güncelleme: 22.8.2020 13:04 ABONE OL
Akıncı TİHA'dan büyük başarı! Kritik bir eşiği daha geçti...

Son dakika haberine göe, Başkanlığı liderliğinde tarafından imkânlarla geliştirilen (Taarruzi ) kritik bir eşiği daha geçti. Bayraktar AKINCI TİHA'nın devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Akıncı TİHA'dan büyük başarı! Kritik bir eşiği daha geçti...

YÜKSEK İRTİFA TANIMLAMA TESTİ GEÇİLDİ

PT-1, geceden başlayan hazırlıkların ardından Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında 06.16'da havalandı. Teknik Müdürü 'ın yönetiminde gerçekleştirilen ve 30 bin feet irtifanın (Yaklaşık 9.15 km) geçildiği uçuş 3 saat 22 dakika sürdü. Bayraktar Akıncı TİHA, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 09.38'de başarıyla indi. İki prototiple devam eden testlerde Bayraktar AKINCI TİHA, böylece beşinci başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.

Akıncı TİHA'dan büyük başarı! Kritik bir eşiği daha geçti...

SELÇUK BAYRAKTAR: "30 BİN FEET İRTİFADAYIZ"

'nın ilk prototipi PT-1'in uçtuğu Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni yöneten Teknik Müdürü , "Bayraktar AKINCI Prototip 1 insansız hava aracımızla sabah 06.00 sularında Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini gerçekleştirmek üzere havalandık. Geceden itibaren hazırlıklarımız devam etti. Şu anda 30 bin feet'deyiz ve yaklaşık yarım saattir bu irtifadayız. Bu irtifada bazı denemelerimiz olacak. Daha düşük irtifalarda da sistem tanımlama denemelerimizi tamamlayıp inmeyi planlıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Akıncı TİHA'dan büyük başarı! Kritik bir eşiği daha geçti...

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILDI

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde yapan , bugüne kadar iki prototiple beş başarılı uçuş testi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA'nın yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

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SON DAKİKA! Akıncı TİHA'dan büyük başarı! Kritik bir eşiği daha geçti...
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