Üst lige çıkacağız

Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye'nin, tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yaparak enerjide büyük bir dönüşümün fitilini ateşlemesi iş dünyasının geleceğe ilişkin umutlarını perçinledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklaması ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Son dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi müjde "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmiştir" | Video

REKABET GÜCÜ ARTACAK

Tespit edilen ve tahmini değeri en az 65 milyar dolar olup yıllık cari açığı 10 milyar dolar civarında azaltması beklenen doğalgaz keşfinin devamının olacağını ifade eden iş dünyası, Türkiye'nin artık sadece bir enerji koridoru olarak değil, enerji üreten ülkeler liginde de hak ettiği yeri alacağına dikkat çekti. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile birlikte Türk sanayicinin rekabet gücünün artacağı vurgulandı. Gaz rezervinin Türk Lirası üzerinde önemli bir baskı olan kronik cari açık sorununu da hafifletmesi bekleniyor. Türkiye'nin, enerji ithalatı için milyarlarca dolar fatura ödeyen bir ülke olduğuna dikkat çekilerek, tespit edilen doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerji kaynak çeşitliliğini artıracağı gibi, dünya enerji sistemindeki pozisyonunu da güçlendireceği ifade edildi. Türkiye'nin enerjide artık bir oyun kurucu olmasının önünün açıldığına dikkat çeken iş dünyası, yatırımları artıracağını ve bunun da büyümeye ivme katacağını bildirdi.



MUSTAFA VARANK SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI



YARINLARIMIZ DAHA AYDIN

Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak.



MURAT KURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI



ŞAHLANIŞA ŞAHİT OLDUK

Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi, daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok.



RUHSAR PEKCAN TİCARET BAKANI



GELİR GETİRECEK

Fatih gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.



NAİL OLPAK DEİK BAŞKANI



TARİHİ BİR KAZANIM

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve milli hedefleri noktasında yeni bir dönemin başlangıcı niteliği taşıyor. Ülkemizin cari açığını da önemli ölçüde azaltacak tarihi bir kazanım olacak. Enerji ithalatımızın faturası büyük ölçüde azalacak. Bölgemizde siyasi ve stratejik açıdan çok güçlü bir sürece adım atıyoruz



ABDURRAHMAN KAAN MÜSİAD BAŞKANI



FAYDASINI HEMEN GÖRECEĞİZ

Bu rezervin kullanıma hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyenler olacak. Bizim 2023-2025 kontratlarımızda, elimizde büyük bir koz olarak bu rezerv artık masadadır ve bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren göreceğiz. Hem masada bir koz hem de bütçede önemli bir katkı diyebiliriz.



ŞEKİB AVDAGİÇ İTO BAŞKANI



TÜRK ÇAĞININ İŞARET FİŞEĞİ

İş dünyası olarak inanıyoruz ki bulunan doğalgaz rezervi, 'mavi vatan'ımızın yeni zenginliğinin ilk keşfidir. Rezerv keşfi 21. yüzyılın Türk çağı olmasının işaret fişeği olacak. Türkiye artık sadece bir enerji koridoru değil, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerdedir.



ORHAN AYDIN ASKON GENEL BAŞKANI



DAHA MÜREFFEH OLACAĞIZ

Türkiye'nin kalkınmasına, ilerlemesine, muasır medeniyetler seviyesine erişmesinde ve bağımsız politikalarını yürütme noktasında ülkemize büyük katkılar sağlayacak. Yerlileşmeye verilen önemin ne kadar değerli olduğunu gördük. Yerli enerjimizi kullandıkça milletimiz daha müreffeh olacak.



BENDEVİ PALANDÖKEN TESK BAŞKANI



DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERECEK

Böyle derin nefes aldıran bir müjdenin verilmesi ülke olarak ekonomide önümüzün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına geliyor. En önemlisi ekonomide istikrarın sağlanmasıyla fiyatlar düşecek ve piyasalara güven gelecek. Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz.



GÜRSEL BARAN ATO BAŞKANI



MAKUS TALİHİMİZİ YENDİK

Doğal kaynakları zengin bir coğrafyanın ortasında olmasına rağmen yıllarca bu kaynakları ithal ederek cari açık vermek zorunda bırakılan Türkiye, Cumhurbaşkanımızın başarılı yönetimiyle enerjide makus talihini yendi. Bu rezervin varlığı, arz güvenliği ve müzakere gücü açısından da önem taşıyacak.



İBRAHİM BURKAY BTSO BAŞKANI



PRANGALAR KIRILACAK

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleşmesi, enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltarak ülke ekonomisinde yeni bir dönemi başlatacak. Enerji ithalatı, yıllardır Türkiye ekonomisinin ayağındaki en büyük prangaydı. Keşifle bu prangaları kırma yolunda önemli bir adım atıldı.



ERKAN GÜRAL TÜGİK BAŞKANI



DEV BİR ADIM

Devletimiz bu girişimiyle her alanda güçlü ve lider ülke olma mücadelesinde dev bir adım atılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve yüksek vizyonuyla elde edilen bu göz kamaştırıcı zafer milli tarihimize altın harflerle yazılacaktır.

Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu 81 ilde hayat durdu; Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini Türkiye böyle takip etti SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan tarihi açıklamayı yaptı: Dünya 'Müjde'yi böyle gördü!